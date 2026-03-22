Watzkes Abschiedsworte an Kehl

Kurz nach Beendigung der Zusammenarbeit richtet sich auch Borussia Dortmunds Präsident Hans-Joachim Watzke an Sebastian Kehl. „Als Präsident von Borussia Dortmund möchte ich mich persönlich, aber auch im Namen aller Mitglieder, auf das Herzlichste bei Sebastian Kehl bedanken“, lässt sich der 66-Jährige auf der Vereinswebsite zitieren, „als ich 2005 die Geschäftsführung übernommen habe, war Sebastian mit dem BVB bereits das erste Mal Deutscher Meister geworden. Gemeinsam haben wir anschließend in mehr als 20 Jahren große Erfolge gefeiert und einige schmerzliche Enttäuschungen durchlitten. Sebastian Kehl hat bereits heute einen festen Platz in den Annalen von Borussia Dortmund.“

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Und weiter: „Für seine persönliche Zukunft wünsche ich ihm alles erdenklich Gute und für seine weitere Karriere größtmögliche Erfolge.“ Kehl war von 2018 bis 2022 zunächst als Lizenzbereichsleiter an der Strobelallee tätig und stieg anschließen zum Sportdirektor auf. Am heutigen Sonntag vermeldeten die Parteien aus dem Nichts, dass die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet wird. Zur Stunde ist noch völlig unklar, wer auf den 46-Jährigen folgen wird respektive welcher Aufgabe sich Kehl als nächstes widmen möchte.