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Update Bundesliga

Eintracht: Hütter unterschreibt heute

Adi Hütter hinterließ bei Eintracht Frankfurt einige lange Gesichter. Dennoch darf der Österreicher nun zurückkehren. Die Unterschrift erfolgt heute.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Adi Hütter als Trainer der AS Monaco @Maxppp

Eintracht Frankfurt kann die Baustelle Trainerposten schließen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist das Comeback von Adi Hütter an der Seitenlinie beschlossene Sache. Der Nachfolger von Albert Riera erhalte einen Vertrag bis 2029.

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Update (11:37 Uhr): Mittlerweile hat die Eintracht die Hütter-Verpflichtung offiziell bestätigt.

Laut ‚Sky‘ erhofft sich die SGE, dass der 56-Jährige Stabilität und Ruhe zurück in den Verein bringt und an seine erfolgreiche erste Amtszeit anknüpft.

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Trifft Eintracht Frankfurt mit der Trainer-Rückkehr von Adi Hütter eine gute Wahl?
- Ende in 11h
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Hütter trainierte Frankfurt bereits von 2018 bis 2021, verließ die Hessen damals jedoch, um bei Borussia Mönchengladbach anzuheuern. Über die Zwischenstation AS Monaco kehrt der Österreicher nun zur Eintracht zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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