Eintracht Frankfurt kann die Baustelle Trainerposten schließen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist das Comeback von Adi Hütter an der Seitenlinie beschlossene Sache. Der Nachfolger von Albert Riera erhalte einen Vertrag bis 2029.

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Update (11:37 Uhr): Mittlerweile hat die Eintracht die Hütter-Verpflichtung offiziell bestätigt.

Laut ‚Sky‘ erhofft sich die SGE, dass der 56-Jährige Stabilität und Ruhe zurück in den Verein bringt und an seine erfolgreiche erste Amtszeit anknüpft.

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Trifft Eintracht Frankfurt mit der Trainer-Rückkehr von Adi Hütter eine gute Wahl? Ja, er hat es schon bewiesen Nein, die Geschichte ist auserzählt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Hütter trainierte Frankfurt bereits von 2018 bis 2021, verließ die Hessen damals jedoch, um bei Borussia Mönchengladbach anzuheuern. Über die Zwischenstation AS Monaco kehrt der Österreicher nun zur Eintracht zurück.