Schalke: Karaman spricht über Karriereende

Der FC Schalke wird unter Umständen die letzte Station in der Karriere von Kenan Karaman. Im Interview mit der ‚WAZ‘ sagt der 32-Jährige: „Mein Traumszenario ist, meine Karriere auf Schalke zu beenden. Ich kann mir auch gut vorstellen, nach meiner Karriere im Ruhrgebiet zu bleiben.“ Vertraglich ist der Knappen-Kapitän bis 2028 an Königsblau gebunden.

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Einen genauen Zeitpunkt, wann er seine Fußballschuhe an den Nagel hängen will, hat der Angreifer dabei noch nicht. „Ich orientiere mich da eher an Edin Dzeko – wenn er mit 40 Jahren noch spielt, will ich das auch. Wenn ich irgendwann aufhören muss, könnte ich mir gut vorstellen, Schalke in anderer Funktion zu helfen. Ich will hier nicht mehr weg.“ In der jüngst abgelaufenen Saison war Karaman mit 14 Toren und vier Vorlagen maßgeblich am Aufstieg beteiligt. Für ein WM-Ticket mit der türkischen Nationalmannschaft hat es dennoch nicht gereicht.