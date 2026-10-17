FCN: Große Sorgen um Zoma

Der 1. FC Nürnberg sorgt sich um Mohamed Alì Zoma. Beim 1:1-Remis gegen Energie Cottbus am Freitagabend kugelte sich der 22-jährige Torjäger laut Vereinsangaben die linke Schulter aus. Der frischgebackene italienische Nationalspieler wird dem Zweitligisten somit vorerst fehlen, zur genauen Ausfallzeit gab der FCN bislang keine Prognose ab.

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Für den Club ist die Verletzung eine ganz bittere Pille. An den ersten acht Spieltagen erzielte Zoma sieben Tore. Nach der Partie sagte Trainer Miroslav Klose: „Ich habe mir selbst schon mal die Schulter ausgekugelt und musste deswegen sogar operiert werden. Wir müssen die Untersuchung abwarten und jetzt schauen, wer ihn ersetzen kann, wie wir ihn ersetzen und welche Qualität wir auf den Platz bringen. Eines ist auch klar: Eins zu eins wirst du ihn nicht ersetzen.“