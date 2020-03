Real das Team der Stunde | Revolutionsführer Rangnick

Real siegt im Clásico

Am gestrigen Sonntagabend waren die Augen zahlreicher Fußball-Fans auf Madrid gerichtet. In der spanischen Hauptstadt empfing Real den Erzrivalen FC Barcelona und löste die Blaugrana nach einem 2:0-Sieg als Tabellenführer ab. Standesgemäß dominiert der Clásico am heutigen Montag die spanische Sportpresse.

„Von Herzen“, titelt die ‚as‘ und zeigt ein Bild der ausgelassen jubelnden Madrilenen. Die ‚Marca‘ ziert dasselbe Cover, jedoch unter dem Titel „Und das Bernabéu spielt verrückt“. Auch die katalanische Presse zieht mit dem Clásico auf, konzentriert sich aber wie üblich auf Barça und die enttäuschende Leistung.

Achter Titel für Pep

Auch wenn Manchester City den Ligatitel in diesem Jahr abschreiben kann, dürfen sich die Skyblues dennoch über Trophäen freuen. Gestern gewann die Mannschaft von Pep Guardiola nach einem 2:1 über Aston Villa den Ligapokal. Für den Katalanen ist es bereits der achte nationale Titel, seitdem er 2016 in Manchester übernahm, wie mehrere englische Sportzeitungen auf ihrer Titelseite verkünden. Die Überschrift des Tages kommt von der ‚Times‘: Nach seinem achten Titel sei Guardiola nun einer der „GrEights“, also einer der ganz Großen.

Revolution in Mailand

Beim AC Mailand wird im Sommer (erneut) der große Umbruch stattfinden. Daran erinnert die ‚Gazzetta dello Sport‘ auf ihrer ersten Seite. Eine führende Rolle bei der Revolution der Rossoneri wird wohl Ralf Rangnick einnehmen. Der 61-Jährige soll als Sportdirektor und Trainer übernehmen. Den bisherigen Amtsinhabern Zvonimir Boban (Sportchef) und Paolo Maldini (Technischer Direktor) schmeckt das gar nicht, da sie vorab nicht von den personellen Umbaumaßnahmen informiert worden seien und nun um ihre Jobs bangen müssen.