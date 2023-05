Di María zum Ex-Klub?

Ángel Di María winkt allem Anschein nach eine Rückkehr zu Benfica Lissabon. Fabrizio Romano zufolge will sich der Klub von Trainer Roger Schmidt in den nächsten Wochen an einer Rückholaktion versuchen. Hoffnung macht dem frischgebackenen portugiesischen Meister, dass der argentinische Weltmeister, dessen Vertrag bei Juventus Turin ausläuft, gerne in Europa bleiben würde.

Di María soll noch andere Optionen haben, etwa in Saudi-Arabien. Gegenüber den Wüstenklubs dürfte Benfica aber im Vorteil sein. Der inzwischen 35-Jährige begann seine Karriere in Europa vor 16 Jahren bei den Adlern. 2010 folgte der Wechsel zu Real Madrid. Über Manchester United und Paris St. Germain landete Di María schließlich in Turin.

