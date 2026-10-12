„Wirtz muss aus der Mannschaft genommen werden“

Florian Wirtz (23) kann beim FC Liverpool weiterhin kaum Akzente setzen und sieht sich massiver Kritik ausgesetzt. Ex-Profi und Reds-Legende Jamie Carragher nahm nach Liverpools 0:3-Niederlage am gestrigen Sonntag gegen Manchester City bei ‚Sky Sports‘ kein Blatt vor den Mund: „Ich finde, Liverpool hat ihm genug Chancen gegeben, und ich denke, er muss aus der Mannschaft genommen werden.“ Wirtz lief in der Startformation auf, wurde aber bereits in der 66. Minute ausgewechselt.

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Der 48-Jährige habe die Hoffnung auf den Durchbruch des Spielmachers verloren: „Er muss noch so viel mehr leisten, und mir fällt kaum ein Spiel ein, in dem er – nun ja – Liverpool den Sieg beschert hat, in dem er sozusagen der Mann des Spiels war. Er hat mittlerweile 55, 60 Spiele bestritten. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird.“