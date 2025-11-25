Farke wackelt: Fünf Kandidaten um Rose im Gespräch

Nach fünf Niederlagen aus den jüngsten sechs Partien ist die Zukunft von Daniel Farke bei Leeds United unklar. Wie der ‚Express‘ berichtet, steht der 49-Jährige gehörig unter Druck und könnte bald ersetzt werden. Die britische Tageszeitung nennt fünf Kandidaten, die für die Nachfolge infrage kommen.

Mit dabei sind zwei Trainer mit Bundesliga-Erfahrung. Marco Rose und Bo Svensson sind aktuell ohne Verein und könnten beim Drittletzten der Premier League anheuern. Auch Frank Lampard, Steven Gerrard und Brendan Rodgers sollen auf der Liste der Peacocks stehen.