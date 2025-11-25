Menü Suche
Kommentar
Premier League

Farke wackelt: Fünf Kandidaten um Rose im Gespräch

von Dominik Sandler - Quelle: Express
Marco Rose als Trainer von RB Leipzig @Maxppp

Nach fünf Niederlagen aus den jüngsten sechs Partien ist die Zukunft von Daniel Farke bei Leeds United unklar. Wie der ‚Express‘ berichtet, steht der 49-Jährige gehörig unter Druck und könnte bald ersetzt werden. Die britische Tageszeitung nennt fünf Kandidaten, die für die Nachfolge infrage kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dabei sind zwei Trainer mit Bundesliga-Erfahrung. Marco Rose und Bo Svensson sind aktuell ohne Verein und könnten beim Drittletzten der Premier League anheuern. Auch Frank Lampard, Steven Gerrard und Brendan Rodgers sollen auf der Liste der Peacocks stehen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Leeds
Frank Lampard
Brendan Rodgers
Daniel Farke
Bo Svensson
Marco Rose
Steven Gerrard

Weitere Infos

Premier League Premier League
Leeds Logo Leeds United
Frank Lampard Frank Lampard
Brendan Rodgers Brendan Rodgers
Daniel Farke Daniel Farke
Bo Svensson Bo Svensson
Marco Rose Marco Rose
Steven Gerrard Steven Gerrard
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert