City schnappt sich Teenie-Talent

Die Nachwuchsabteilung von Manchester City darf sich offenbar auf Zuwachs freuen. Nach Informationen von Fabrizio Romano wechselt Keir McMeekin von Heart of Midlothian zu den Skyblues. Der 15-jährige Mittelfeldspieler wurde von zahlreichen Premier League-Klubs umworben.

Dem italienischen Transfermarktexperten zufolge hat McMeekin den Medizincheck schon bestanden. Auch alle Dokumente seien schon unterzeichnet. Zeitnah soll die Verkündung des Transfers über die offiziellen Academy-Kanäle stattfinden.