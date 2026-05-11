Trainer-Comeback: Löw sorgt für Überraschung

Jogi Löw wird seine Trainerkarriere offenbar leise beenden. Bei einem Pressetermin in Berlin erklärte der 66-Jährige, dass eine Rückkehr auf die Bank „eher unwahrscheinlich“ sei. Zwar habe es immer mal wieder Anfragen gegeben, diese habe der Weltmeister-Coach von 2014 jedoch stets abgelehnt: „Bislang hat mir so ein bisschen auch das innere Feuer dafür gefehlt. Das ist ja unbedingt notwendig, wenn man Trainer sein will.“ Zudem sei er „schon ein paar Jahre raus. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch diese Energie hätte, jetzt eine Mannschaft ständig voranzubringen“ und wisse aufgrund der rasanten Entwicklung im Fußball „auch nicht, ob das alles noch richtig ist, was ich sage“.

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Final beschlossen sei das Ende seiner Laufbahn jedoch nicht. „Vielleicht kann es sein, wenn ein Angebot kommt, das mich wirklich packt, dass ich das nochmal mache“, betont Löw. Erst vor wenigen Wochen hatte der ehemalige Bundestrainer bekräftigt, dass ein Trainerjob in der Bundesliga jedoch keine Option sei und sein Blick eher ins Ausland geht.