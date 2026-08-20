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Update Premier League

Transfer-Gespräche um Ex-Bayer Jackson

von Martin Schmitz - Quelle: Sky Italia
1 min.
Nicolas Jackson feiert die Meisterschaft mit dem FC Bayern @Maxppp

Nicolas Jackson steht offenbar vor einem erneuten Wechsel. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, hat die SSC Neapel mit dem FC Chelsea Gespräche über einen Transfer des 25-jährigen Angreifers aufgenommen. Die Gli Azzurri suchen einen Ersatz für Romelu Lukaku (33), der den Klub in Richtung Fenerbahce verlassen hat.

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Update (18:50 Uhr): Laut der ‚Marca‘ bemüht sich Atlético Madrid intensiv um eine Jackson-Leihe.

Jackson war in der vergangenen Saison als Leihspieler beim FC Bayern München aktiv und hat in London trotz eines Vertrags bis 2033 keine echte Perspektive auf Spielzeit. Bevor ein Transfer realisiert werden kann, muss Neapel laut dem Bezahlsender Einnahmen generieren. Das soll planmäßig durch den Verkauf von Flügelspieler Noa Lang (27) geschehen. Konkurrenz bekommen die Italiener von Aston Villa, das einen Ersatz für Ollie Watkins (30) sucht, der intensiv von Al Hilal umworben wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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