Werder erwirtschaftet satten Gewinn

Der SV Werder Bremen ist finanziell zurück in der Spur. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, erwirtschaftete man im Geschäftsjahr 2021/22 einen Gewinn zwischen fünf und sechs Millionen Euro. Gründe dafür sind vor allem der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga und geschickte Transfers von Sportdirektor Frank Baumann. Von sieben Neuzugängen kamen sechs ablösefrei an die Weser. Einzig für den dänischen Mittelfeldspieler Jens Stage gab man vier Millionen Euro aus. Verkäufe der Topspieler Josh Sargent und Milot Rashica brachten dem Verein noch im Abstiegsjahr wichtiges Geld.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch die Einnahmen durch Ticketverkäufe tragen dazu bei, dass Werder nun finanziell besser aufgestellt ist. Cheftrainer Ole Werner lässt einen attraktiven und bislang erfolgreichen Fußball spielen, den die Fans auch im Stadion bewundern wollen. 27.000 Anhänger konnten sich eine Dauerkarte sichern, ganze 11.000 stehen auf der Warteliste. Kein Wunder angesichts des aktuellen Tabellenstandes der Bremer (Platz zehn in der Liga).