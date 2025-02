Nürnberg bedient sich in Wolfsburg

Der 1. FC Nürnberg legt kurz vor Transferschluss noch einmal personell nach. Wie der Zweitligist bekanntgibt, wechselt Eryk Grzywacz für eineinhalb Jahre per Leihe vom VfL Wolfsburg zu den Franken. Der Club sichert sich zudem eine Kaufoption für den achtmaligen polnischen U19-Nationalspieler.

Grzywacz lief in dieser Spielzeit in 13 Partien für die U19 der Wölfe auf. Dabei erzielte der defensive Mittelfeldspieler zwei Treffer und bereitete zwei weitere vor. Nürnbergs Trainer Miroslav Klose soll dem Vernehmen nach gemeinsam mit Sportdirektor Olaf Rebbe in Wolfsburg gewesen sein und bei dem 18-Jährigen persönlich für den Wechsel geworben haben.