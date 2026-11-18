Der FC Arsenal will mit seinem Kader langfristig planen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass inzwischen auch Jurrien Timber einer Vertragsverlängerung zugestimmt hat. Sein bislang bis 2028 datierter Kontrakt werde bis 2031 ausgeweitet. Lediglich die offizielle Bestätigung fehle noch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Timber steht damit genau wie Declan Rice (27) und David Raya (31) vor der Unterschrift bei den Gunners. Das Trio spielt in dieser Saison eine zentrale Rolle bei Trainer Mikel Arteta. Eine Leistenverletzung hatte Timber die Weltmeisterschaft und den Beginn der Saison gekostet, zuletzt war der 25-jährige Abwehrspieler aber gesetzt.