Alonso springt Wirtz zur Seite

Xabi Alonso ist sich sicher, dass Spielmacher Florian Wirtz (22) noch den Durchbruch beim FC Liverpool schaffen wird. Der Trainer von Real Madrid sagte am Montagabend auf einer Pressekonferenz über Deutschlands Fußballer des Jahres: „Er wird mit Sicherheit Erfolg haben, daran habe ich keinen Zweifel. Es ist nur eine Frage der Zeit.“

Alonso und Wirtz arbeiteten erfolgreich zusammen bei Bayer Leverkusen. Im Sommer ging Alonso dann nach Madrid, Wirtz für bis zu 150 Millionen Euro Ablöse nach Liverpool. Am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) treffen beide in der Champions League aufeinander. Alonso weiter: „Es ist eine große Umstellung für ihn, er hat sein ganzes Leben in Deutschland verbracht. Er muss sich erst anpassen. Aber er ist sehr ehrgeizig.“