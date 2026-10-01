BVB: Verliert Sammer seinen Job?

Erst am gestrigen Mittwoch brachte sich Matthias Sammer für eine Rolle beim Neuaufbau des DFB ins Spiel. „Wenn jemand glaubt, dass das gut sein könnte, kann er mich immer fragen“, so der 59-Jährige, der bald auf Jobsuche sein könnte.

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Laut der ‚Bild‘ liegt es im Bereich des Möglichen, dass der Berater seinen Job bei Borussia Dortmund im Sommer los ist. Dann läuft Sammers Vertrag aus. Eine Verlängerung stehe in den Sternen.

Anders als sein Vorgänger Sebastian Kehl setze Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book nicht gerade in großem Umfang auf Sammers Expertise bei der Kaderplanung. Dagegen tausche sich Trainer Niko Kovac „mehrfach in der Woche“ mit Dortmunds Meistercoach von 2002 aus. Reicht das für einen neuen Vertrag? Sommer verdient beim BVB 300.000 Euro pro Saison.