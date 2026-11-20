Im Werben um Linus Gechter von Hertha BSC ist Borussia Dortmund nicht allein. Die ‚Bild‘ berichtet, dass zuletzt auch Benfica Lissabon, Como 1907, RB Salzburg, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim beim 22-jährigen Innenverteidiger angeklopft haben. Da Gechters Vertrag im Sommer ausläuft, dürfen alle Interessenten offiziell ab dem 1. Januar mit dem Spieler über ein Engagement ab der kommenden Saison verhandeln. Der BVB soll schon seit dem vergangenen Sommer dran gewesen sein, die Ablöseforderung von 15 Millionen Euro sei Schwarz-Gelb aber zu hoch gewesen.

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Ein Wechsel würde dann ablösefrei über die Bühne gehen, sollten sich die Berliner nicht kurzfristig dazu entscheiden, im Januar die letzte Möglichkeit auf eine Ablösesumme nutzen zu wollen. Dass die Hertha im Aufstiegsrennen in der Rückrunde auf den Leistungsträger verzichten würde, ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Dem Bericht der ‚Bild‘ zufolge könnte Gechter aber auch seinen Vertrag verlängern, wenn sich abzeichnet, dass die Alte Dame ab kommender Saison in der Bundesliga vertreten wäre.