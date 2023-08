Nächster England-Klub an Kudus dran

Mohammed Kudus ist in den Fokus eines weiteren Premier League-Klubs geraten. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat West Ham United erste Gespräche mit Ajax Amsterdam über eine mögliche Verpflichtung des 23-jährigen Mittelfeldspielers initiiert. Kudus ist die erste Wahl der Hammers, sollte Lucas Paquetá (25) noch den Abflug zu Manchester City machen. Die Skyblues stellen für den Kreativspieler nach FT-Infos 101 Millionen Euro Ablöse in Aussicht.

Dem Bericht zufolge ist Kudus offen für den Wechsel zu West Ham. Die einzige Option für den flexibel einsetzbaren Linksfuß sind die Londoner jedoch nicht. Seit geraumer Zeit ist sich Ajax mit Brighton & Hove Albion über eine Ablöse von 40 Millionen Euro einig. Die Seagulls treten wie auch West Ham in dieser Spielzeit in der Europa League an. Noch hat Kudus keine finale Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Die würde bei den Hammers ohnehin von Paquetá abhängen.