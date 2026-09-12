La Liga
Diomande gibt Startelf-Debüt
@Maxppp
125-Millionen-Neuzugang Yan Diomande (19) steht erstmals seit seinem Wechsel in der Startformation von Real Madrid. Der Ivorer bildet gegen Rayo Vallecano (21 Uhr) die Flügelzange mit Vinicius Junior.
Unter der Anzeige geht's weiter
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 12, 2026
🆚 @RayoVallecano
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/R7R7Yj0MnL
Bislang konnte Diomande sein enormes Potenzial bei den Königlichen noch nicht zur Entfaltung bringen. Die Gesamtbilanz: Null Torbeteiligungen bei wettbewerbsübergreifend 94 Spielminuten.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden