Diomande gibt Startelf-Debüt

125-Millionen-Neuzugang Yan Diomande (19) steht erstmals seit seinem Wechsel in der Startformation von Real Madrid. Der Ivorer bildet gegen Rayo Vallecano (21 Uhr) die Flügelzange mit Vinicius Junior.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang konnte Diomande sein enormes Potenzial bei den Königlichen noch nicht zur Entfaltung bringen. Die Gesamtbilanz: Null Torbeteiligungen bei wettbewerbsübergreifend 94 Spielminuten.