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La Liga

Diomande gibt Startelf-Debüt

von Tobias Feldhoff
Yan Diomande im Real-Trikot @Maxppp

125-Millionen-Neuzugang Yan Diomande (19) steht erstmals seit seinem Wechsel in der Startformation von Real Madrid. Der Ivorer bildet gegen Rayo Vallecano (21 Uhr) die Flügelzange mit Vinicius Junior.

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Bislang konnte Diomande sein enormes Potenzial bei den Königlichen noch nicht zur Entfaltung bringen. Die Gesamtbilanz: Null Torbeteiligungen bei wettbewerbsübergreifend 94 Spielminuten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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