Medien: Konaté-Wechsel vor dem Abschluss

Die Suche nach neuen Defensivkräften genießt bei Real Madrid mit Blick auf die Transfer-Planungen absolute Priorität. Diese Ansicht teilt auch der designierte neue Trainer José Mourinho. Verstärkung könnte von der Insel kommen.

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Dort verlässt Ibrahima Konaté (27) den FC Liverpool nach fünf Jahren mit Vertragsablauf, ist also ablösefrei zu haben. Die Anzeichen verdichten sich, dass es den französischen Innenverteidiger im Sommer nach Madrid ziehen wird.

Laut einem Bericht der ‚as‘ steht Real-Präsident Florentino Pérez kurz davor, einen Vierjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison mit Konaté abzuschließen, sollte er die Präsidentschaftswahl für sich entscheiden. „Konaté, bevorstehender Neuzugang“, titelt die spanische Zeitung.

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Update (15:33 Uhr): Nach FT-Informationen hat Real mit Konaté eine mündliche Einigung erzielt. Für die Unterschrift muss Pérez am 7. Juni wiedergewählt werden.

Im Hintergrund wittern noch weitere Klubs ein Schnäppchen. Die Fühler strecken Paris St. Germain und Al Ittihad aus, auch dem FC Bayern und dem FC Chelsea wurde schon Interesse an Konaté nachgesagt. Nach aktuellem Stand scheint aber Real das Rennen zu machen. Offensivstar Kylian Mbappé (27) soll sich intern bereits für eine Verpflichtung seines Nationalmannschaftskollegen starkgemacht haben. Auch Mourinho hat den Transfer laut der ‚as‘ abgesegnet.