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Bundesliga

40 Millionen für Augsburg-Duo?

von Daniel del Federico - Quelle: Sport Bild
1 min.
Mert Kömür bejubelt sein Tor @Maxppp

Dem FC Augsburg könnte im Sommer ein finanzieller Segen bevorstehen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, könnten Alexis Claude-Maurice (27) und Mert Kömür (20) den Verein bei entsprechenden Angeboten verlassen. Die Fuggerstädter haben für beide Offensivakteure jeweils ein Preisschild in Höhe von 20 Millionen Euro aufgerufen.

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Claude-Maurice erwies sich seit seiner ablösefreien Verpflichtung im Sommer 2024 als absoluter Glücksgriff. Der Franzose glänzt auch in der laufenden Spielzeit mit acht Torbeteiligungen (vier Tore, vier Vorlagen). Eigengewächs Kömür hat sich mittlerweile fest im Profikader etabliert und weckt durch seine Leistungen Begehrlichkeiten im Ausland. Topklubs wie der AC Mailand und der FC Porto beobachten den deutschen U-Nationalspieler. Der FC Augsburg würde jegliche Transfereinnahmen vollständig wieder in den Kader investieren. Das ursprüngliche Transferbudget ohne nennenswerte Abgänge soll bei sieben Millionen Euro liegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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