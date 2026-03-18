HSV: Glatzel schießt sich ins Aus

Durch ein Interview, in dem er sich den Frust von der Seele redete, drohen Robert Glatzel Konsequenzen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat Glatzel das Gespräch mit der ‚Hamburger Morgenpost‘ geführt, ohne den Verein in Kenntnis zu setzen. Dies ist beim HSV, der Interviews auch gegenlesen will, jedoch Teil der Vereinbarung mit den Spielern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber der Zeitung zeigt sich Glatzel verwundert über die vergangenen Monate: „Dass ich jetzt gar nicht mehr gespielt habe, ist für mich allerdings nicht verständlich. Ich bin zuletzt proaktiv nach dem Leverkusen-Spiel auf den Trainer zugegangen und habe um eine Erklärung gebeten. Er hat mir seine Gründe genannt. Darüber möchte ich in der Öffentlichkeit gar nicht sprechen. Das sind interne Themen. Warum ich dann auch die nächsten beiden Spiele nur auf der Bank saß, kann ich nicht verstehen“, so Glatzel, der anfügt: „Ich sitze nicht draußen, weil ich schlecht gespielt habe.“