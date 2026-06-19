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Bundesliga

Bayern plant sechs Leihen

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Max Eberl im Stadion @Maxppp

Der FC Bayern München sieht für mindestens sechs seiner Talente im Übergang in den Herrenbereich Leihen vor. Laut der ‚Bild‘ sind Deniz Ofli (19), Julien Yanda (18), Felipe Chávez (19), Guido della Rovere (19), Maycon Cardozo (17) und David Santos Daiber (19) Kandidaten dafür.

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Teilweise werden die Jungspunde in der Sommer-Vorbereitung aber noch Gelegenheit haben, im Profitraining für sich zu werben. Das gilt auch für die Rückkehrer Noel Aseko (20) und Arijon Ibrahimovic (20), die in diesem Sommer aber durchaus auch noch verkauft werden könnten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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