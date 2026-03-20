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EM-Qualifikation

U21-Kader mit El Mala und Bischof

von Dominik Schneider
3 min.
Said El Mala freut sich beim Aufwärmen @Maxppp

Der Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft für die Partien gegen Nordirland (27. März in Braunschweig) und Griechenland (31. März in Athen) wurde bekanntgegeben. Mit von der Partie ist unter anderem Said El Mala vom 1. FC Köln, der auch ein Kandidat für die A-Nationalmannschaft gewesen war und sich auf Abruf bereithält.

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Die Mannschaft von Antonio di Salvo ist gespickt mit Topspielern aus der Bundesliga. Tom Bischof vom FC Bayern ist ebenso Teil des Teams wie Werders Stammtorhüter Mio Backhaus, Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart und Legionär Nicolò Tresoldi (FC Brügge).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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