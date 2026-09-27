„Nagelsmann wird absolute Top-Mannschaft übernehmen“

Rudi Völler ist sich sicher, dass die Karriere von Julian Nagelsmann wieder Schwung aufnehmen wird. Der Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft sagt der ‚Bild‘: „Wir haben einige Male telefoniert. Julian wird ein bisschen durchatmen, zur Ruhe kommen. Und dann wird er schnell wieder eine absolute Top-Mannschaft übernehmen, da habe ich keine Zweifel. Er ist ein exzellenter Trainer.“

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Nagelsmann war nach der abermals enttäuschenden WM 2026 zum Rücktritt als Bundestrainer bewegt worden. Seitdem tauchte er in der Öffentlichkeit kaum auf. Völler arbeitet nun mit Jürgen Klopp zusammen, der für Aufbruchstimmung beim DFB sorgt. „Die grundsätzlich positive Stimmung gab es ja bei Julian auch. Irgendwann ist sie dann leider ein bisschen gekippt“, ordnet Völler ein.