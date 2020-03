Bestätigt: BVB-Kandidat David „will in die Bundesliga“

„Jonathan ist jetzt bereit für den nächsten Schritt. Er will in die Bundesliga.“ Nick Mavromaris stellt seinen Schützling Jonathan David im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ offensiv ins Schaufenster. „Es gibt wenige bessere 20-Jährige in Europa. Er ist ein super Fußballer, ein Spieler für die besten fünf Klubs in Europa“, so die Einschätzung von Mavromaris.

Mit 23 Treffern und zehn Vorlagen in 40 Spielen für die KAA Gent hat David als Offensivallrounder in seiner ersten Profisaison überhaupt mächtig Eindruck bei den Klubs der Bundesliga hinterlassen. Der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig zählen zum Kreis der deutschen Interessenten. Auch im europäischen Ausland hat man den gebürtigen Kanadier auf dem Zettel.

Geduld ist gefragt

Gent seinerseits will das Juwel auch mit Blick auf die Nachfrage zum teuersten Verkauf der Klubgeschichte machen. Vor der Coronakrise bezifferte Klubchef Michel Louwagie den Wert des 20-Jährigen auf 20 Millionen Euro. Mavromaras spielt dagegen auf Zeit: „Wir müssen erstmal abwarten.“

Je nachdem, in welche preisliche Richtung sich der Transfermarkt bewegt, könnte David auch für weniger zu haben sein. Noch pokern die Vereine und hoffen auf einen Preisnachlass. Dass der Youngster bald in der Bundesliga zu sehen sein wird, ist trotz eines bis 2023 datierten Vertrags in Gent aber wohl nur eine Frage der Zeit.