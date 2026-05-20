WM-Kader: Nagelsmann mit Mega-Überraschung?

Angeblich springt Tim Kleindienst auf den WM-Zug auf. Von entsprechenden Gerüchten berichtet ‚ntv‘. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach sei „wohl dabei“, heißt es im Wortlaut. Dazu passt, dass Niclas Füllkrug (West Ham) und Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), die ein ähnliches Neuner-Profil mitbringen, voraussichtlich nicht mit dabei sein.

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Sollte Nagelsmann wirklich Tim Kleindienst mitnehmen? Ja, der beste deutsche Neuner Nein, ihm fehlt die Spielpraxis Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Nominierung käme trotzdem sehr überraschend, da Kleindienst in der abgelaufenen Spielzeit verletzungsbedingt lediglich zehn Minuten auf dem Platz stand. Sein langersehntes Comeback nach monatelangen Knie-Problemen feierte der 30-Jährige erst am letzten Bundesliga-Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (4:0).

Update (10:43 Uhr): Inzwischen hält ‚Sky‘ dagegen, demzufolge wird Kleindienst nicht in den WM-Kader berufen.