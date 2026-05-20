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Update Weltmeisterschaft

WM-Kader: Nagelsmann mit Mega-Überraschung?

von Julian Jasch - Quelle: ntv | Sky
1 min.
Tim Kleindienst im DFB-Dress @Maxppp

Angeblich springt Tim Kleindienst auf den WM-Zug auf. Von entsprechenden Gerüchten berichtet ‚ntv‘. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach sei „wohl dabei“, heißt es im Wortlaut. Dazu passt, dass Niclas Füllkrug (West Ham) und Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), die ein ähnliches Neuner-Profil mitbringen, voraussichtlich nicht mit dabei sein.

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Sollte Nagelsmann wirklich Tim Kleindienst mitnehmen?
- Ende in 21h
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Die Nominierung käme trotzdem sehr überraschend, da Kleindienst in der abgelaufenen Spielzeit verletzungsbedingt lediglich zehn Minuten auf dem Platz stand. Sein langersehntes Comeback nach monatelangen Knie-Problemen feierte der 30-Jährige erst am letzten Bundesliga-Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (4:0).

Update (10:43 Uhr): Inzwischen hält ‚Sky‘ dagegen, demzufolge wird Kleindienst nicht in den WM-Kader berufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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