FC Bayern: Eberl plaudert zwei Wunschspieler aus

Max Eberl sieht den FC Bayern für die kommende Saison bereits gut aufgestellt – arbeitet aber dennoch an Neuzugängen. Der Sportvorstand verrät der ‚Bild‘: „Wir haben unseren Kader so weit stehen, dass wir nicht viel machen werden, außer vielleicht ein, zwei Positionen.“

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Dass dabei zwei konkrete Kandidaten besonders im Fokus stehen, plaudert Eberl freimütig aus.

Anthony Gordon

Wenn der Preis stimmt, darf der flexible Offensivmann seinen Klub Newcastle United verlassen. Eberl bestätigt, dass der 25-jährige Engländer bereits kontaktiert wurde: „Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt und hoffen, dass wir weiterkommen.“ Berichten zufolge gibt es bereits eine Einigung mit Gordon.

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Als Ablöse stehen 60 bis knapp 90 Millionen Euro im Raum. Harte Verhandlungen mit den Magpies laufen schon. Der Blondschopf steht dort noch bis 2030 unter Vertrag.

Kennet Eichhorn

Keine Verhandlungen sind mit Hertha BSC nötig: Der Preis für das 16-jährige Supertalent liegt bei festgeschriebenen zehn bis zwölf Millionen Euro. Eichhorn hat aber auch zahlreiche andere Verehrer im In- und Ausland.

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Eberl ordnet ein: „Ich finde, wenn du Kenny Eichhorn siehst – und der FC Bayern würde sich damit nicht beschäftigen –, dann würden wir unseren Job nicht machen. Jetzt muss man gucken, ob das reinpasst und was die Vorstellung von ihm und seinem Management ist. Ob das dann passiert, ist was ganz anderes.“

Weitere Kandidaten

Zahlreiche weitere Spieler wurden in den vergangenen Wochen bereits bei den Bayern gehandelt, insbesondere Verteidiger. Interesse an John Stones (31/verlässt Manchester City) verneint Eberl.

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Zu den Personalien Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt), Josko Gvardiol (24/Manchester City) oder Givairo Read (19/Feyenoord Rotterdam) bezieht Eberl keine Stellung.