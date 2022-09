Barça: Messi-Rückkehr nur ablösefrei

Der Vize-Finanzdirektor des FC Barcelona Eduard Romeu hat sich zu einer eventuellen Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona geäußert. In einer Radiosendung bei ‚El Matí de Catalunya‘ sagte er: „Am Ende ist es die Entscheidung des Spielers.“ Angesprochen auf die wirtschaftliche Darstellbarkeit eines solchen Deal gab Romeu an: „Wenn er zurückkäme, dann sowieso ablösefrei, also wäre es sicher machbar.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor seinem Transfer zu Paris Saint-Germain im Sommer 2021 scheiterte eine Verlängerung mit dem siebenfachen Ballon d'Or-Sieger am Gehalt. Die Katalanen konnten den Argentinier schlichtweg nicht registrieren. Dazu kann es laut Romeu aber nicht mehr kommen: „Wir haben die Struktur völlig verändert und sind jetzt [...] mit den Gehältern auf Marktniveau.“ Man habe den Verein vor dem Bankrott gerettet, heißt es weiter.