Außenseiter: Auch Bayer an Endrick dran

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Info
Toptalent Endrick pflückt den Ball aus der Luft @Maxppp

Bei Real Madrids Juwel Endrick führt eine weitere Spur in die Bundesliga. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato gehört auch Bayer Leverkusen zum riesigen Interessentenkreis für eine Ausleihe im Januar.

Endrick, der auch beim VfB Stuttgart, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gehandelt wird, favorisiert aktuell eine Leihe zu Olympique Lyon. Ob der Deal klappt, ist jedoch offen. Interesse gibt es von überall auf der Welt aus Brasilien, den USA, Mexiko, Russland und dem Nahen Osten. Endricks klare Priorität ist aber ein Verbleib in Europa. Neben den Bundesligisten und Lyon sind auch die AS Rom, der FC Porto und zwei Premier League-Klubs vorstellig geworden.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Bundesliga
La Liga
Real Madrid
Leverkusen
Endrick

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Endrick Endrick
