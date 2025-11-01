Außenseiter: Auch Bayer an Endrick dran

Bei Real Madrids Juwel Endrick führt eine weitere Spur in die Bundesliga. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato gehört auch Bayer Leverkusen zum riesigen Interessentenkreis für eine Ausleihe im Januar.

Endrick, der auch beim VfB Stuttgart, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gehandelt wird, favorisiert aktuell eine Leihe zu Olympique Lyon. Ob der Deal klappt, ist jedoch offen. Interesse gibt es von überall auf der Welt aus Brasilien, den USA, Mexiko, Russland und dem Nahen Osten. Endricks klare Priorität ist aber ein Verbleib in Europa. Neben den Bundesligisten und Lyon sind auch die AS Rom, der FC Porto und zwei Premier League-Klubs vorstellig geworden.