Millionen-Ablöse: Kiel gibt Puchacz ab

Wie angekündigt wird Tymoteusz Puchacz nicht mehr für Holstein Kiel auflaufen. Die Störche teilen mit, dass der aserbaidschanische Meister Sabah FK die Kaufoption beim Polen zieht. Dem Vernehmen nach wird eine Million Euro fällig.

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An die Förde war der 27-Jährige vor zwei Jahren für zwei Millionen gewechselt, spielte aber nur selten. Nach einer Leihe zu Plymouth Argyle in der vergangenen Saison zog er in dieser Spielzeit weiter nach Aserbaidschan. Dort trug der Linksverteidiger mit zwölf Vorlagen in 28 Spielen einen wichtigen Teil zur Meisterschaft bei.