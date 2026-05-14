2. Bundesliga
Millionen-Ablöse: Kiel gibt Puchacz ab
1 min.
@Maxppp
Wie angekündigt wird Tymoteusz Puchacz nicht mehr für Holstein Kiel auflaufen. Die Störche teilen mit, dass der aserbaidschanische Meister Sabah FK die Kaufoption beim Polen zieht. Dem Vernehmen nach wird eine Million Euro fällig.
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Holstein Kiel @Holstein_Kiel – 10:00
Sabah FK zieht Kaufoption für Tymoteusz Puchacz ℹ️Bei X ansehen
Der polnische Verteidiger, der bereits auf Leihbasis für den aserbaidschanischen Erstligisten aktiv war und dort in diesem Jahr den Meistertitel holte, verlässt unsere Störche damit endgültig.
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#KielAhoi
Der polnische Verteidiger, der bereits auf Leihbasis für den aserbaidschanischen Erstligisten aktiv war und dort in diesem Jahr den Meistertitel holte, verlässt unsere Störche damit endgültig.
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#KielAhoi
An die Förde war der 27-Jährige vor zwei Jahren für zwei Millionen gewechselt, spielte aber nur selten. Nach einer Leihe zu Plymouth Argyle in der vergangenen Saison zog er in dieser Spielzeit weiter nach Aserbaidschan. Dort trug der Linksverteidiger mit zwölf Vorlagen in 28 Spielen einen wichtigen Teil zur Meisterschaft bei.
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