PSG wirft Beraldo auf den Winter-Markt

von Fabian Ley - Quelle: Foot Mercato
Innenverteidiger Lucas Beraldo könnte Paris St. Germain im kommenden Wechselfenster verlassen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato wird in der Pariser Führungsetage darüber nachgedacht, den 22-jährigen Brasilianer bereits im Winter abzugeben. Dadurch könnte der amtierende Triple-Sieger sein Transferbudget deutlich aufstocken.

In den vergangenen Wochen findet sich der spielstarke Linksfuß nur noch selten in der Startelf wieder, in der laufenden Champions League-Saison steht noch keine Einsatzminute zu Buche. Während brasilianische Medien vom Interesse von Flamengo und Palmeiras berichten, bevorzugt Beraldo selbst mit Blick auf die Weltmeisterschaft einen Verbleib in Europa. Bislang lief er fünfmal für die Seleção auf.

