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Unterschrieben: Thorup mit neuer Aufgabe

von Lukas Weinstock - Quelle: Tipsbladet
Jess Thorup hat den FC Augsburg stabilisiert @Maxppp

Jess Thorup kehrt voraussichtlich zeitnah auf die Trainerbank zurück. ‚Tipsbladet‘ berichtet, dass der 56-Jährige neuer Cheftrainer des KRC Genk wird. Der Vertrag sei bereits unterschrieben.

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Für Thorup wäre es nach 2020 das zweite Engagement in Genk. Seit Anfang Juni ist der dänische Übungsleiter vereinslos, da sein Vertrag beim ägyptischen Erstligisten Al Ahly FC nicht verlängert wurde. In Deutschland trainierte Thorup von 2023 bis 2025 den FC Augsburg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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