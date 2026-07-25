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Bundesliga

Gut für Bayern: Real gibt Mega-Angebot für Diomande ab

Ob RB Leipzig Flügelflitzer Yan Diomande tatsächlich halten kann, steht noch in den Sternen. In Real Madrid ist jetzt der nächste Topklub mit einem ersten Angebot gescheitert.

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano | The Athletic
1 min.
Yan Diomande von RB Leipzig @Maxppp

Gleich fünf hochkarätige Klubs zeigen Interesse an Yan Diomande von RB Leipzig. Paris St. Germain ist sich mit dem Ivorer schon einig, der FC Liverpool hat bereits ein erstes Angebot abgegeben. Die Sachsen haben stets betont, kein Interesse an einem Abgang zu haben. Dem Vernehmen nach ist der Bundesligist erst ab einer Summe von 120 Millionen Euro bereit, über einen Verkauf nachzudenken.

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Entsprechend ist auch das erste Angebot von Real Madrid nicht ausreichend. Übereinstimmenden Medienberichten von Fabrizio Romano und ‚The Athletic‘ zufolge haben die Königlichen eine Offerte in Höhe von 90 Millionen plus zehn Millionen an Boni eingereicht. Auch dieses Angebot habe RB abgelehnt, bleibe aber in Gesprächen mit den Madrilenen. Trainer José Mourinho habe Diomande zum absoluten Wunschspieler erklärt.

Sollte Real eine Einigung mit RB finden und der 19-Jährige tatsächlich nach Madrid wechseln, könnte das auch dem FC Bayern in die Karten spielen. Real sucht nach einem Rechtsaußen und flirtet dort intensiv mit Michael Olise (24), der den Flirt erwidert. Florentino Pérez wird aber wohl kaum in diesem Sommer für Olise und Diomande weit über 300 Millionen Euro ausgeben. Insofern dürfte das gestiegene Interesse an Diomande auch eine gute Nachricht für die Münchner sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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