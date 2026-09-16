Nach CEO Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl bindet sich auch Sportdirektor Christoph Freund bis 2029 an den FC Bayern. Die Verlängerung mit dem 49-jährigen Österreicher geben die Münchner offiziell bekannt. Seit 2023 ist Freund in ebenjener Funktion für den Rekordmeister tätig.

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FC Bayern verlängert mit Sportdirektor Christoph Freund bis 2029 ℹ️



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„Ich freue mich sehr, dass Christoph weiter mit uns allen zusammen an der sportlichen Ausrichtung des FC Bayern arbeiten wird. Christoph ist ein wertvoller Teil unseres Teams, eine wichtige Anspielstation im sportlichen Bereich, von den Profis mit dem Staff bis hin zum FC Bayern Campus“, sagt Eberl über die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Freund selbst lässt sich zitieren: „Ich bin sehr glücklich, auch in Zukunft meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des FC Bayern leisten zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt, und für mich ist diese Aufgabe seit meinem Start hier eine Herzensangelegenheit geworden.“