Gespräche laufen: Kother plant Dresden-Flucht

Dominik Kother möchte Dynamo Dresden im Winter verlassen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat der Linksaußen konkrete Gespräche mit Rapid Wien geführt. Zudem sei ein weiterer österreichischer Erstligist am 25-Jährigen interessiert.

Kother kam in der laufenden Saison 13 Mal zum Einsatz, erst dreimal von Beginn an. Aus diesem Grund sucht er im Winter das Weite. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2027.