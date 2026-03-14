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Verlockendes Angebot für Banzuzi

von Julian Jasch - Quelle: Voetbal International
Ezechiel Banzuzi für Leipzig im Einsatz @Maxppp

Die DR Kongo will Ezechiel Banzuzi (21) von einem Verbandswechsel überzeugen. ‚Voetbal International‘ zufolge hat der Mittelfeldspieler von RB Leipzig ein entsprechendes Angebot vorliegen. Zunächst wolle der 1,91 Meter große Rechtsfuß aber weiterhin für die niederländische U21-Nationalmannschaft auflaufen.

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Banzuzi ist in den Niederlanden aufgewachsen, dürfte aufgrund seiner kongolesischen Wurzeln aber auch für den afrikanischen Vertreter auflaufen. Mit einer finalen Entscheidung wolle der Leipziger noch warten, bis klar ist, ob sich Kongo für die diesjährige WM qualifizieren kann – im entscheidenden Qualifikationsspiel trifft man am 31. März auf den Sieger aus dem Duell zwischen Neukaledonien und Jamaika.

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