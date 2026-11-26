Das Thema Jamal Musiala begleitet den FC Bayern München und den deutschen Fußball bereits seit einigen Tagen. Auch international schlugen die verschiedenen Aussagen der Bayern-Bosse hohe Wellen. Mehrere Spielgewerkschaften kritisierten den öffentlichen Umgang mit dem Spielmacher teils scharf.

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Einer, der sich bisher mit Statements zurückgehalten hatte, war Vizekapitän Joshua Kimmich (30). Dieser hatte bei einem Fanclubbesuch Anfang der Woche jedoch eine ausführliche Äußerung für den gestrigen Mittwoch angekündigt. Und diese hatte es in sich. Kimmich holte nach der 1:2-Niederlage gegen den OSC Lille in der Champions League gegenüber den versammelten Medienvertretern in der Mixed Zone zu einem Rundumschlag aus.

„Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like“, so Kimmich. Schwache Spielerleistungen könne man immer kritisieren, aber eine Thematik wie bei Musiala solle man „intern am Tisch klären“.

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Dass der Gesundheitszustand des Spielmachers seit Tagen im Mittelpunkt heftiger öffentlicher Diskussionen steht, gefällt Kimmich gar nicht. „Vor allem bei einem Verein wie Bayern München, der eigentlich für so was steht, dass man eine Familie ist, dass man da zusammenhält“ sei es absolut unverständlich, wie einige Bosse des Vereins aktuell agieren.

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Kimmich glaubt zu 100% an Musiala

Sportlich lasse der Spielführer nichts auf seinen jüngeren Teamkollegen kommen, der zu keiner Zeit unprofessionell agiere. Im Gegenteil: Kimmich ist nach eigener Aussage zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Musiala, der „jeden Tag sehr, sehr hart“ arbeitet, wieder sein altes Niveau erreicht.

Immerhin: Am Dienstag hatte der FC Bayern in einem öffentlichen Statement verkündet, sich mit dem Management von Musiala darauf verständigt zu haben, „die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen“. Also hinter geschlossenen Türen.