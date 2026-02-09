Bundesliga: Die FT-Topelf des 21. Spieltags

Spieler des Spieltags: Luis Díaz

Der kolumbianische Flügelflitzer schnürte nicht nur seinen ersten Hattrick in Diensten des FC Bayern, sondern war beim 5:1-Sieg über die TSG Hoffenheim an allen Treffern direkt beteiligt, indem er auch die beiden von Harry Kane verwandelten Elfmeter herausholte. Darüber hinaus strahlte Díaz eine Überzeugung aus, die ihn in Kombination mit seinen Scorern verdient zum Spieler des Tages krönt.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick