Bundesliga: Die FT-Topelf des 21. Spieltags

Der FC Bayern gewann das Topspiel gegen die TSG Hoffenheim, einige Klubs aus der unteren Tabellenhälfte fuhren wichtige Dreier ein. Das spiegelt sich entsprechend in der FT-Topelf wider.
Spieler des Spieltags: Luis Díaz
Der kolumbianische Flügelflitzer schnürte nicht nur seinen ersten Hattrick in Diensten des FC Bayern, sondern war beim 5:1-Sieg über die TSG Hoffenheim an allen Treffern direkt beteiligt, indem er auch die beiden von Harry Kane verwandelten Elfmeter herausholte. Darüber hinaus strahlte Díaz eine Überzeugung aus, die ihn in Kombination mit seinen Scorern verdient zum Spieler des Tages krönt.
Die FT-Topelf
Die Ergebnisse im Überblick
- Union Berlin - Frankfurt 1:1
- Freiburg - Werder Bremen 1:0
- Mainz 05 - Augsburg 2:0
- Wolfsburg - Dortmund 1:2
- St. Pauli - Stuttgart 2:1
- Heidenheim - Hamburg 0:2
- M’gladbach - Leverkusen 1:1
- 1.FC Köln - RB Leipzig 1:2
- FC Bayern - Hoffenheim 5:1
