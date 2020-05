Real scoutet Havertz im Topspiel

Real Madrid will sich noch einmal ein genaues Bild machen, wie sich Kai Havertz in einem Topspiel schlägt. Aus diesem Grund haben die Königlichen laut ‚Defensa Central‘ ihre Scouts auf die Partie von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern am 6. Juni angesetzt.

Der 20-jährige Havertz kann sich gut vorstellen, zur kommenden Saison eine neue Herausforderung anzunehmen. Fraglich bleibt, ob sich ein Verein findet, der die Ablöseforderung im dreistelligen Millionenbereich erfüllt. Neben Real zeigt auch der FC Bayern Interesse am Nationalspieler, der in dieser Saison in 25 Ligaspielen schon zehn Tore und fünf Assists beisteuerte.