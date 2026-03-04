Jackson will sich bei Bayern behaupten

Nicolas Jackson will sich beim FC Bayern durchsetzen. Die ‚Sun‘ berichtet, dass sich der senegalesische Nationalstürmer zurzeit nicht mit potenziellen Wechsel-Interessenten auseinandersetzt und darauf hofft, im Laufe der Rest-Saison auf mehr Einsatzzeiten zu kommen. Grund dafür soll auch ein Gespräch zwischen dem 24-jährigen Offensivakteur und seinem Cheftrainer Vincent Kompany (39) sein, in welchem dieser Jackson eine bedeutende Rolle im Kader der Münchner zugesichert habe.

Erst vor Kurzem vermeldeten mehrere Medien, dass Jackson bei gleich mehreren Vereinen aus Italien, England und auch Spanien auf dem Zettel sei. Darunter auch bei Top-Klubs wie dem AC Mailand oder Aston Villa. Der Rechtsfuß ist derzeit vom FC Chelsea nach München verliehen, nach Saisonende kehrt er voraussichtlich nach London zurück. Dort ist sein Arbeitspapier zwar noch bis Sommer 2033 gültig, eine Zukunft hat er aber auch bei den Blues nicht.