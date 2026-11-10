Musiala erregt die Gemüter | DFB-Weltmeister will Wenger

Musiala beherrscht die Schlagzeilen

Dank der Aussagen von Uli Hoeneß zur Leistungsfähigkeit, der Erkrankung und dem üppig dotierten Vertrag von Jamal Musiala steht der aktuell noch verletzte Nationalspieler mal wieder im Rampenlicht. Selbst in Brasilien ist der Bayern-Profi ein großes Thema. ‚Globo‘ titelt: „Ist Musialas Karriere beim FC Bayern München in Gefahr?“ Im Artikel kommt ein Neurologe zu Wort, der allerdings – wie etliche Experten in deutschen Medien zuvor auch – zu dem Schluss kommt: „Bei adäquater medikamentöser Behandlung ist die Epilepsie jedoch gut kontrolliert. Betroffene können dann problemlos Sport treiben.“

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Dass das bei Hoeneß offenbar nicht ganz angekommen ist, sorgt auch bei Matthias Sammer für Verwunderung. Der BVB-Berater meldete sich in der ‚Sky‘-Sendung ‚Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk‘ zu Wort: „Ich muss sagen, in der Magengegend fühlt sich das nicht gut an, weil das speziell für Jamal selber natürlich auf der einen Seite eine Katastrophe ist.“ Allerdings bringt Sammer auch Verständnis für Hoeneß auf: „Er ist der Erste, der diesen Jungen über alles schützen würde, gegen alles, das ist gar keine Frage. Und auf der anderen Seite aber ist der Verein auch sein Junge.“

Lothar Matthäus thematisiert die Aussagen des Patrons vom Tegernsee ebenfalls in seiner persönlichen Kolumne bei ‚Sky‘. Dort findet der Rekordnationalspieler folgende Worte: „Wenn jemand anderes diese Aussagen getätigt hätte, wäre Hoeneß wahrscheinlich als Erster auf die Barrikaden gegangen. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern glücklich darüber ist, denn der Verein hat momentan andere Themen.“ Dass nun der Vertag des 23-Jährigen zum Thema gemacht wird, sieht Matthäus kritisch: „Der FC Bayern war bei Musialas Vertragsverlängerung mit dem Gehalt und der Laufzeit einverstanden. Deswegen wurde der Vertrag ja auch unterschrieben.“ Wahrscheinlich nicht das letzte Wort, das zu Musiala und dem Stammtischtalk von Hoeneß gesprochen wird.

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Wenger statt Infantino?

Gianni Infantino klebt an seinem Thron bei der FIFA wie ein Kaugummi unter der Schuhsohle. Dennoch muss sich das Oberhaupt des Weltverbands am 18. März 2027 im marrokanischen Rabat dem Wahlprozess stellen. Ob der äußerst kritisch beäugte Präsident in seinem Amt bestätigt wird, hängt wahrscheinlich auch an den möglichen Gegenkandidaten. Dahingehend brachte die ‚L’Équipe‘ kürzlich Arsène Wenger ins Spiel. Der Chef für globale Fußballentwicklung hat jetzt großen Zuspruch erhalten.

Denn auch Per Mertesacker, Weltmeister von 2014, findet, dass der Franzose der ideale Kandidat wäre, um Infantino abzulösen. Gegenüber ‚Bild‘ äußerte sich der Big Fucking German dazu wie folgt: „Arsène Wenger war für mich in meiner Karriere ein Leader. Und Leader sind diejenigen, die in entscheidenden Momenten an deiner Seite stehen. Auf diese Menschen muss man hören. Er hat einfach Führungsqualitäten. Und er hat viele Menschen über die Jahre ausgebildet. Als FIFA‑Präsident braucht man, glaube ich, genau das. Ich kann es mir vorstellen.“

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Wenger selbst kann sich eine Kandidatur wohl sehr gut vorstellen. Mit seiner Reputation könnte der 77-Jährige seinem Konkurrenten Infantino wirklich gefährlich werden. Laut ‚The Athletic‘ soll es noch im Verlauf der Woche eine Entscheidung darüber geben, ob Wenger antritt. Welchen Kandidaten die UEFA präsentiert, ist noch nicht bekannt. Bisher liegt lediglich die Bewerbung des Japaners Kozo Tashima vor.