Hertha BSC: Magath bietet sich an

Felix Magath kann sich vorstellen, wieder einen Job bei Hertha BSC anzutreten. „Die Hertha muss jetzt zur Ruhe kommen und ich habe das Gefühl, dass sie das dadurch wollen, indem man alte Herthaner zurückholt. Wenn eine Anfrage da ist, dann werde ich mich damit beschäftigen“, so der 69-Jährige laut ‚Bild‘. An welche Position Magath genau denkt, lässt er offen.

Am gestrigen Samstagabend wurde Geschäftsführer Fredi Bobic von seinen Aufgaben entbunden. Favorit auf die Nachfolge ist Andreas Neuendorf, ehemals Spieler bei der Hertha. Zecke soll gemeinsam mit Benjamin Weber die sportliche Verantwortung übernehmen und als Bindeglied zwischen Mannschaft und Geschäftsführung fungieren. Magath rettete die Hertha in der Vorsaison als Trainer vor dem Abstieg in die zweite Liga.

