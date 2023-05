Bayern-Zukunft: Goretzkas Position ist klar

Leon Goretzka plant keinen Abschied vom FC Bayern. Wie die Abendzeitung berichtet, ändern daran auch die Münchner Bemühungen um Mittelfeldspieler Declan Rice (24/West Ham United) nichts. Goretzka sehe darin vielmehr die Chance, künftig wieder in offensiverer Rolle zum Einsatz zu kommen.

Trainer Thomas Tuchel hat Sechser Rice als Wunschspieler auserkoren. Ein Transfer des Engländers soll Joshua Kimmich mehr offensive Freiheiten bescheren. Goretzkas Kumpel und langjähriger Partner im Zentrum wäre dann wohl sein direkter Konkurrent.

Goretzka ist noch bis 2026 an die Bayern gebunden. Der 28-jährige deutsche Nationalspieler befand sich zuletzt im Formtief, wurde beim 2:1-Sieg in Köln am vergangenen Samstag nur 14 Minuten nach seiner Einwechslung aus taktischen Gründen wieder ausgewechselt. Die Höchststrafe für den Führungsspieler.