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UEFA Nations League

Klopps neue Offensive: Vier weitere Nominierungen enthüllt

Peu à peu sickert der bevorstehende DFB-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp durch. Vier weitere Profis dürfen sich über eine Einladung freuen.

von Julian Jasch
1 min.
Jonathan Burkardt im neuen Frankfurt-Trikot @Maxppp

Der erste und voraussichtlich rund 30-köpfige DFB-Kader von Jürgen Klopp nimmt Formen an. Neben Said El Mala (20/1. FC Köln) dürfen sich offenbar vier weitere Offensivspieler ihrer Nominierung sicher sein.

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Laut ‚Sky‘ ist unter anderem das Eintracht-Duo Jonathan Burkardt (26) und Younes Ebnoutalib (23) mit dabei. Erst kürzlich war der Bundestrainer am Frankfurter Trainingsgelände vor Ort und nahm die beiden SGE-Profis genauer unter die Lupe.

Die guten Saisonstarts von Karim Adeyemi (24/FC Barcelona) und Kevin Schade (24/FC Brentford) werden dem Bezahlsender zufolge ebenfalls mit einer Nominierung belohnt. Während Adeyemi in der frischen Saison schon auf vier Scorerpunkte (drei Tore, eine Vorlage) kommt, verbuchte Schade drei Treffer in die Premier League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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