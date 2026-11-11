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UEFA Nations League

Zidane bestätigt Mbappé-Beschluss

von Lukas Weinstock
1 min.
Kylian Mbappé im Real-Trikot @Maxppp

Kylian Mbappé (27) wird Frankreich beim morgigen Duell gegen Italien (20:45 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. „Er wird morgen nicht spielen können, er hat leichte Schmerzen verspürt, und wir gehen kein Risiko ein. Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist und dass er am Sonntag wieder dabei sein kann“, gab Trainer Zinédine Zidane auf der heutigen Pressekonferenz bekannt.

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Der Ausnahmestürmer von Real Madrid hat aktuell mit Oberschenkelbeschwerden zu kämpfen. „Ich denke, es geht ihm gut. Der Beweis ist, dass er bei uns bleibt. Er ist nicht glücklich, er hätte morgen gerne gespielt. Wir sollten keine Risiken eingehen, denn die Saison ist lang“, ordnet Zidane ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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