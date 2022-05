Jutglà: Von Barça nach Belgien

Stürmer Ferran Jutglà kehrt dem FC Barcelona den Rücken. Wie ‚Revelo‘ berichtet, zieht es den 23-Jährigen zum FC Brügge. Die Ablöse soll zwischen fünf und sieben Millionen Euro liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Via Twitter verabschiedete sich Jutglà bereits von den Blaugrana. In La Liga kam er in der abgelaufenen Saison in sechs Partien zum Einsatz und erzielte einen Treffer. Für die zweite Mannschaft traf Jutglà in 32 Einsätzen 19 Mal.