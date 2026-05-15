Dzeko: „Bin bereit für die Bundesliga“

Edin Dzeko hat über seine Zukunft bei Schalke 04 gesprochen. „Ich fühle mich bereit für die Bundesliga“, zitiert die ‚Bild‘ den 40-jährigen Starstürmer aus einer Medienrunde. Gleichbedeutend mit einem Verbleib bei den Königsblauen sind diese Worte aber nicht. Der bosnische WM-Fahrer erklärt: „Diese vier Monate waren überragend. Ich habe alles richtig gemacht. Natürlich habe ich jetzt viele Gedanken, die meine Zukunft betreffen. Zum Beispiel, ob man aufhören soll, wenn es so geil wie jetzt gerade ist.“

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Dzeko weiter: „Auf der anderen Seite fühle ich mich immer noch gut. Ich muss jetzt mal ein paar Tage mit meiner Familie zusammensitzen. Dann müssen wir gemeinsam entscheiden, was das Beste für mich und auch für meine Familie ist. Und ich muss auch mit Schalke reden, wie der Verein das wirklich will, was er sich vorstellt und von mir erwartet.“ Dzeko war im Januar zu S04 gewechselt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.