Juventus: Buffon hängt ein Jahr dran

Torhüterlegende Gianluigi Buffon hängt noch ein weiteres Jahr an seine illustre Karriere dran. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, fand zwischen dem 42-jährigen Schlussmann und Juventus Turins Präsident Andrea Agnelli ein konstruktives Gespräch statt, bei dem man sich grundsätzlich auf eine Verlängerung von Buffons auslaufendem Vertrag einigte.

Sobald sich die Umstände der Coronakrise verbessern, soll die weitere Zusammenarbeit auch schriftlich fixiert werden. Damit würde Buffon in seine 19. Spielzeit mit der Alten Dame gehen. Der Altmeister stand in der laufenden Saison elfmal im Tor der Bianconeri. Trainer Maurizio Sarri setzt vor allem in der Coppa Italia auf die Erfahrung des italienischen Rekordnationalspielers.