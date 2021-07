Sticht Everton den FC Arsenal bei White aus?

Der FC Everton steigt angeblich in das Rennen um Ben White von Brighton & Hove Albion ein. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, bieten die Toffees rund 58 Millionen Euro für die Dienste des Innenverteidigers. Damit übertrumpft Everton das bisherige Angebot des FC Arsenal in Höhe von etwa 47 Millionen Euro, das die Seagulls in der vergangenen Woche bereits abgelehnt haben sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-Jährige selbst soll großes Interesse an einem Wechsel zu den Gunners haben, sei aber auch beeindruckt von Evertons neuem Trainer Rafael Benítez. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Rechtsfuß 36 Ligapartien und spielte sich dabei mit überzeugenden Auftritten nicht nur in den Fokus einiger Topklubs, sondern auch in den Kader der englischen Nationalmannschaft. Sein Vertrag in Brighton läuft noch bis 2024.